Saly Portudal : Le voisin de Macky Sall au Lac Rose pique une crise et rend l'âme...

Un fait triste s'est produit à Saly ce jeudi. Un belge vivant au Luxembourg, en déplacement à Saly pour y passer le week-end en compagnie de sa femme, d’un de ses amis et de leur chauffeur, a rendu l'âme suite à une crise cardiaque.

Logé dans un hôtel à Saly, Grand Jean de son vrai nom, communément appelé par son prénom Gilbert, se rendait à Warang pour un dîner entre amis. Et c’est en cours de route que l’irréparable va se produire, malgré les appels en détresse des occupants du véhicule en direction des passants qui, certainement hantés par le virus covid 19, ont préféré tout bonnement s’éclipser, le laissant à son sort. Il va succomber à son malaise au cours de son évacuation vers une structure de santé. Appelés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont transporté le corps après le constat d’usage des hommes du commissaire Daouda Mbodj.

À relever que cette nouvelle crise fait suite à une autre qui était survenue 48h auparavant et à laquelle il avait survécu.



Grand Jean qui est propriétaire du lieu dénommé « Jardin du lac » , se trouve être le voisin du Président Macky Sall au Lac Rose...