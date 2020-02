Saly Portudal : « La réhabilitation de Mbeubeuss ne peut pas se faire sans concertation, mais ça ne doit pas aussi se faire sans concertation » (Abdou Karim Fofana)

Présent à l'atelier d'élaboration des mesures d'urgence concernant la décharge de Mbeubeuss et organisé par l'Ucg (unité de coordination des déchets solides) dans le cadre du projet de Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED), Abdou Karim Fofana avoue privilégier la concertation pour entrer dans la phase active. "Il est normal que nous nous concertions avec tous les acteurs. Parce que ça ne peut se faire sans concertation. Mais aussi ça ne doit pas se faire sans concertation." Pour le ministre de l'urbanisme, ceci évitera de penser qu’il y a un combat entre les récupérateurs et l'État ou les récupérateurs contre les riverains. Ceci permettra d'expliquer le projet de l'État. Pour le ministre, "Le projet ne doit pas se faire au détriment des activités économiques des récupérateurs, mais aussi l'activité économique des récupérateurs ne doit pas se faire au détriment de la santé, de la quiétude et de la qualité de vie des populations environnantes de Mbeubeuss."