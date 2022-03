Saly : Les responsables de la Fondation Konrad Adenauer et de l'IDHP se prononcent sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall

Le colloque international "Le consentement des États Africains aux juridictions internationales", sous l'égide de l'Institut des Droits de l'Homme et de la Paix (IDHP), en partenariat avec le bureau régional sur l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer a été une occasion pour ses responsables de se prononcer sur les affaires Karim et Khalifa Sall... Pourquoi les États Africains de plus en plus ne respectent pas les décisions émanant des hautes juridictions ?Quelles alternatives ? Autant de questions auxquelles ces derniers ont tenté de répondre... (Vidéo)