Saly : Les membres du Bureau exécutif sortant de la Msae reconduits à l’issue d’une Assemblée générale.

Réunis à Saly, dans le cadre de la 6e Assemblée générale de la Mutuelle de santé des agents de l’Etat (Msae), les délégués des sections ont adopté la reconduction des membres du Bureau exécutif sortant ainsi que celle des membres de la commission de contrôle suite à la présentation de leur rapport.



Les statuts du règlement intérieur et du manuel de procédures de la mutuelle, ont eux aussi été adoptés, conformément à la décision du Conseil administratif (Ca) du 10 Juillet 2021 à Ziguinchor. C’est cela qui ressort de la déclaration de la Msae lue par Badara Alfred Camara, ce samedi.



Celui-ci, au micro de Dakaractu, a fait part des félicitations des membres de ladite Mutuelle qui ont précédé les décisions sanctionnant cette rencontre et qui ont été évoquées plus haut.



Dans la même lancée, les délégués de la Msae sont aussi passés à l’installation des membres du Ca issu des renouvellements des sections départementales.



‘’Nous renouvelons notre confiance au bureau exécutif nouvellement installé et l’exhortons à s’atteler rapidement à l’exécution des décisions prises par l’Ag dans l’intérêt supérieur de la Msae’’, a précisé M. Camara.