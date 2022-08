Saly : Les magistrats et les autorités du Waqf pour une harmonisation.

La Haute Autorité du Waqf (HAW) organise un atelier de sensibilisation des magistrats sur le Waqf, ce jeudi 11 août 2022 à l’hôtel Lamantin Beach-Saly,

La rencontre regroupe une trentaine de participants représentant les juridictions et administrations suivantes : Cour suprême ; Cours d’appel ; Tribunaux de grande instance ; Tribunaux d’instance ; Ministère de la Justice.

Le bien objet du Waqf est dans le champ du commerce juridique et, à ce titre, il peut faire naître des contestations et ainsi donner lieu à des contentieux que les tribunaux seront amenés à connaître. Il est ainsi apparu important de familiariser les acteurs judiciaires avec cette institution nouvelle au Sénégal qu’est le Waqf et particulièrement les magistrats qui ont la charge de trancher les litiges. D'où tout le sens de cet atelier.

« À travers la définition du Waqf, vous percevez là que le bien objet du Waqf est dans le champ du commerce juridique. À ce titre, il peut naître des contestations et ainsi donner lieu à des contentieux que les tribunaux seront amenés à connaître. C'est la raison pour laquelle il nous paraît important de familiariser les acteurs judiciaires avec cette institution nouvelle au Sénégal et particulièrement les magistrats qui ont la charge de trancher les litiges », a affirmé Racine Ba Dg du Waqf lors de la cérémonie d’ouverture...