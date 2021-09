Saly : Les explications du Bureau exécutif de la Msae nouvellement installé, après la notification de la police interdisant leur Ag.

L’Assemblée générale de la Mutuelle de santé des Agents de l’État (Msae) ne s’est pas passée comme le voulaient véritablement les membres de ladite structure. Dans une déclaration du Bureau exécutif lu au micro de Dakaractu, ce samedi, Arame Coumba Fall, la chargée de communication de la Msae, est revenue sur les facteurs explicatifs de cette situation.



‘’Cette assemblée a été convoquée à l’hôtel Saly Princess le Samedi 18 septembre à 8 heures et les délégués attendus le 17 septembre à partir de 15 heures. C’est le même vendredi à 17 h 37 mn que le commissariat de la police de Saly a notifié au Président de la Msae l’Arrêté N° 001117/AS/SP du 17 Septembre 2021 du Sous-préfet de l’arrondissement de Sindia interdisant l’Assemblée générale de la Msae prévue le samedi 18 septembre 2021 à 8 H pour menace de trouble à l’ordre public. Or, le Bureau exécutif de la mutuelle avait informé cette même autorité, par lettre en date du 09 septembre 2021, de la tenue de l’Assemblée générale’’, renseigne le document lu.



C’est, selon elle, après avoir reçu la notification, que ‘’le Bureau exécutif a convoqué tous les délégués présents à l’hôtel, pour les informer de la situation’’. Dès lors, l’assemblée des délégués, après avoir pris acte de cette information, pour éviter tout dysfonctionnement des instances de la Mutuelle que pourrait induire cette décision d’interdiction, ont pris de manière souveraine un chapelet de décisions.



Il s’agit de l’installation des membres du Ca issus des renouvellements des sections départementales ; de la reconduction des membres de la Commission de contrôle, suite à la présentation de leur rapport ; de la reconduction des membres du Bureau exécutif sortant adoption des statuts, du règlement intérieur et du manuel de procédures de la mutuelle et de l’adoption du plan de développement stratégique de la Msae.



Dans cette même lancée et conformément à la décision du Conseil administratif (Ca) tenu le 10 Juillet à Ziguinchor, le Bureau exécutif de la Msae, renseigne toujours la déclaration, avait élaboré et transmis aux Coordonnateurs le calendrier général de renouvellement de l’ensemble des sections départementales de la Msae, en vue de la tenue de l’Assemblée générale. Ainsi, toutes les 42 Sections départementales que compte la Mutuelle ont renouvelé leur bureau, élu leurs représentants au Conseil d’administration et leurs délégués à l’Assemblée générale nationale’’.



Le Bureau exécutif dans sa déclaration dit exprimer des remerciements à ‘’l’ensemble des adhérents pour leur mobilisation lors des renouvellements des sections qui se sont tenus dans la démocratie, le calme et la sérénité sur toute l’étendue du territoire nationale. D’ailleurs, ces assemblées ont été sanctionnées par des procès-verbaux transmis par les superviseurs dûment désignés à cet effet’’.



Des remerciements ont aussi été adressés aux ‘’délégués pour leur engagement dans la défense des intérêts de la Mutuelle’’.