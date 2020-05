Saly : Les acteurs du tourisme applaudissent leur ministre et se disent prêts à l'accompagner...

Ce sont des acteurs très déterminés à accompagner leur ministère de tutelle pour la réussite du plan de résilience. C'est dans une salle acquise à la cause du ministre Alioune Sarr sous la houlette de l'inspectrice régionale du tourisme Néné Daff, que les acteurs un à un ont tenu à remercier l'homme du Diobass. Boly Guèye qui gère l'antenne syndicale à Mbour trouve que le ministre Alioune Sarr est très efficace et effacé et qui plus est tient ses promesses et a un sens élevé de l'écoute. Pathé Dia qui a parlé au nom des récipiendaires des chèques, a tenu à rappeler que le crédit est un crédit revolving, et que ceux qui n'ont pas l'intention de payer n’ont qu’à s'abstenir. Madame Camara née Néné Daff, inspectrice régionale du tourisme a tenu à son tour à remercier toutes les personnes présentes, particulièrement le préfet Mor Talla Tine....