Saly : Le Forum civil et l'Association des Maires du Sénégal (AMS) taclent l'Agetip et invitent l'Etat à impliquer les collectivités locales...

Le Forum civil et l'Association des Maires du Sénégal n'ont pas porté de gants pour dénoncer les nombreux manquements notés dans la mise en œuvre des projets de l'Agetip et ceux de l'État dans les périmètres des collectivités locales. Pour ces derniers, les projets de l'Agetip créent beaucoup de problèmes aux collectivités locales dues à la non implication de ces collectivités locales. ce qui occasionne parfois des chantiers inachevés, voire mal faits...