Saly : Le DG de l'Ipres Cheikh Guèye compte donner une nouvelle impulsion à la boîte...

Étude et analyse du personnel de l'Ipres reste le sous thème sur lequel employés et direction vont se pencher pour un diagnostic sans complaisance des goulots d'étranglement de leur boîte. Selon le directeur de l'Ipres, cette rencontre vise la recherche d'un climat apaisé. En effet, ce dernier pense que sans ce climat apaisé, rien ne sera possible. Ainsi Cheikh Guèye d'annoncer des chantiers à savoir : la carte biométrique, la numérisation, la digitalisation. Ce qui à ses yeux installerait l'institution dans l'ère de la modernisation. Cependant le directeur général de l'Ipres de souligner aux employés que "dans des exercices de ce genre, il serait intéressant de parler de devoir"...