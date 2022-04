Saly : La DGID pour une facilitation de l'obtention de « Sama kayitu keur »

Dans le cadre de sa nouvelle politique, la Dgid veut participer de manière efficace à régler la problématique du foncier. Cette démarche nécessite cependant l'implication de tous les acteurs de la chaîne. C'est ainsi qu'un atelier d'information et de partage s'est tenu à Saly sous la houlette du directeur général de la DGID et qui a vu la participation des élus locaux, de la Dscos, de l'urbanisme et du cadastre...