Saly : L'Anpej organise une formation des formateurs dans le cadre du projet Agrijeunes...

Le gouvernement du Sénégal avec le soutien du Fida a mis en place un projet intitulé Agrijeunes Tekki Ndawñi qui couvre huit régions administratives. Son dispositif est basé à Kaolack, Louga et Ziguinchor. En effet, il est exécuté suivant une approche du faire faire impliquant des partenaires de mise en œuvre dont l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej). À cet effet, un atelier de mise à niveau des agents à temps partiel déployés dans les points d'information de proximité Pip et des coordonnateurs techniques des PEEJF, s'est tenu... L'objectif est de partager toute information pouvant servir aux participants de jouer pleinement le rôle de relais qui leur est confié relativement à la facilitation de l'accès à l'information et à la saisine des opportunités pour la cible...