Saly : L’Amicale des inspecteurs des impôts et domaines change de Président et liste ses difficultés.

La 15 ème assemblée générale de l'Amicale des inspecteurs des impôts et domaines s'est tenue à Saly. Occasion saisie par ces fonctionnaires de l'État de changer de présidence. Tidiane Badji remplace ainsi Mor Fall qui était à la tête de cette organisation. Une assemblée générale qui avait comme thème de réflexion : la carrière des agents des impôts et domaines... Cependant ces agents ont parlé de manquements liés aux ressources humaines et moyens de déplacement. Le directeur général des impôts et domaines, Bassirou Samba Niass venu rehausser la rencontre, parlera de recettes faibles avant de prôner le programme " yattal". Dans la même dynamique, ce dernier mettra sur la table un autre point important, à savoir comment faire pour garantir à tout le monde l’accès au foncier?