Saly / Criminalité Faunique : Un présumé dealer malien tombe avec 19 bijoux en ivoire d'éléphant.

Venus en appui à la Direction des Eaux et Forêts, les éléments de la Brigade de Recherche du Commissariat urbain de Saly, avec le soutien d'EAGLE-Sénégal, ont procédé mercredi 27 juillet 2022 à l'interpellation en flagrant délit d'un présumé dealer d'ivoire de nationalité malienne qui tentait de vendre 19 bijoux en ivoire d'éléphant.



En effet, ils étaient informés qu'une opération de trafic de faune sauvage a eu lieu en plein cœur de la station balnéaire de Saly. Ce trafic est aussi nommé " *Blood Ivory*(L'ivoire du sang ) car il existe des connexions dangereuses avec des groupes terroristes/rebelles très connus comme les Jenjaouids, la LRA, les Al Shabab (Al Qaida) qui financent en partie leurs actions sanglantes grâce aux revenus générés par la vente illégale d'ivoire d'éléphant.



Le présumé dealer risque une lourde peine d'emprisonnement, si l'on sait que le Code sénégalais de la Chasse et de la Faune punit de peines d'emprisonnement et d'amende (A. L32), quiconque détient, circule ou commercialise des ivoires d'éléphant.