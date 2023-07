Saly: "Aidez-nous à crédibiliser l'Ofnac ... Critiquez, mais allez vers l'information..."( Serigne Bassirou Gueye)

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a tenu, ce mardi, à Saly Portudal, la deuxième session de son comité technique de coordination, de suivi et d’évaluation (CTSE) de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC). Entre autres résultats attendus de la rencontre, les acteurs vont élaborer une version provisoire du rapport 2022 sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour faciliter l’élaboration de la version finale du rapport 2022. Il s’en suivra, l’actualisation de la planification de la SNLCC pour l’année 2023. La stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée en 2020, s’inscrit dans les directives du chef de l’Etat qui ambitionne de combattre la corruption pour contribuer au développement durable et inclusif du Sénégal. Pour le Président de l’Ofnac, Sérigne Bassirou Gueye, « la stratégie a été adoptée puis adossée à un plan quinquennal 2020-2024 qui avait essentiellement trois objectifs : le renforcement des cadres institutionnels de lutte contre la corruption, l’amélioration de la coordination des interventions ainsi que leur gouvernance, l’amélioration de la communication et le renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la corruption ». Ce dernier de lancer un appel à la presse pour crédibiliser l'Ofnac."Aidez-nous à crédibiliser l'Ofnac... surtout vous les journalistes..Il est bon de critiquer, mais d' aller vers l'information aussi serait une bonne chose " dira Serigne Bassirou Gueye. A travers, ce séminaire de trois jours, l’Ofnac va échanger avec les différentes parties prenantes sur l’état de la mise en œuvre de la SNLCC de l’année 2022, en termes d’activités réalisés, d’acquis, de défis et de contraintes rencontrées en vue d’identifier des perspectives d’ajustement éventuel pour les prochaines années. « Chaque année il y a un rapport qui est fait. Aujourd’hui, nous sommes là pour rappeler d’abord l’objectif qui nous est assigné. Nous dire en deuxième lieu, qu’est-ce que nous avons fait, où en sommes-nous ? Ensuite dire quelles ont été les contraintes ? quelles sont nos satisfactions, où irons-nous pour demain ? Et après, nous mettrons ça dans un rapport que nous allons remettre au président de la République » ajoute Sérigne Bassirou Gueye.

Pour réussir un tel pari, l’Ofnac invite la presse à participer activement dans la lutte contre la corruption, en soutenant la crédibilisation et la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. A long terme, une loi sera adoptée pour renforcer le cadre juridique. « Nous sommes sur l’élaboration d’une loi « Loi contre la corruption » dans la perspective de regrouper l’ensemble des lois afin de rendre plus efficace la lutte contre la corruption » déclare le Président de l’Ofnac.

La session 2022 avait porté sur la situation d’exécution des activités planifiées sur la période 2020-2021 notamment, l’analyse des résultats enregistrés et l’identification des contraintes rencontrées par les différents partenaires d’exécution ainsi que la formulation de propositions...video