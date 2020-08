À l'instar des autres localités du pays, à Saly comme à l’accoutumée, Serigne Khadim Tacko Mbacké a dirigé la prière de la Tabaski.

Dans son sermon, le guide religieux est revenu sur les sujets d'actualité, précisément l'usage des réseaux sociaux au Sénégal.

Sur ce, le guide religieux est revenu sur cette situation qu'il juge très grave et inacceptable. Prenant exemple sur Serigne Touba Khadimou Rassoul, le marabout, guide religieux, d'affirmer que Serigne Touba a toujours enseigné le pardon et prohibé l'indiscipline.

«

Ce qu'on a constaté avec l'usage des réseaux sociaux n'est pas normal. Aujourd'hui la mode dans les réseaux sociaux est d'insulter une grande personnalité dans le but d'obtenir le plus de vues. La seule façon de régler ce problème c'est de ne pas répondre aux insultes et à son tour, de ne pas en proférer ».



Selon le guide religieux, plusieurs fois Serigne Khadim Rassoul a été victime d' indiscipline et d'injustice, mais il a toujours pardonné. Pour Serigne Khadim Tacko Mbacké, c'est un bel exemple à suivre...