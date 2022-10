Saly - Abdoulaye Sow passe un savon à ses services : « les gens n'ont qu'à s'engager sur du possible... Il ne s'agit plus pas d'aller à la RTS au journal de 20h pour chercher simplement à plaire au chef de l’État »

Abdoulaye Seydou Sow, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène a présidé ce matin à Saly, l'atelier d'évaluation et de planification des projets et programmes du Mulphp. Une occasion saisie par le ministre pour passer un véritable savon à ses services. Il a demandé aux responsables de s'engager sur du possible.

« J'ai tenu coûte que coûte à être là. Le SG a parlé d'évaluation. Et a rappelé les trois différents programmes. Mais je crois qu'il faut aller au-delà des différents programmes. Moi j'attends de ces 48h que d'ici décembre 2023, les projets et activités que nous déclinerons pour chaque programme soient précis. Les gens n'ont qu'à s'engager sur du possible. Il ne faut pas non plus que l'on se fasse des illusions. Ce qui n'est pas possible ne l'est pas. On annonce beaucoup de choses mais après on en fait rien et après on n’évalue pas. Par exemple, sur les 7 régions ont avait dit 7 entrées de ville, il y a de cela 2 ans nous en sommes à deux. C'est un problème, il nous faut identifier clairement pour chaque programme quelles sont les différentes activités que nous devons faire. Et on aura un calendrier partagé et en avril 2023 quand il s'agira d'évaluer pour chaque programme, on dira voici les activités programmées, ceux tenus et non tenus et on définit les raisons. Il faut après que l'on partage ce programme publiquement et qu'on l'assume. »

Sur le domaine de la communication, il a aussi incité les coordonnateurs de programme à mouiller le maillot.

« Sur la communication nécessitée, il avait été retenu d'engager solidairement la bataille, car là aucune direction, cabinet de manière isolée ne peut prendre seul la question de la communication. Il ne s'agit plus pas d'aller à la RTS au journal de 20h pour chercher simplement à plaire au chef de l'État. La communication n'est pas seulement destinée au Président de la République, elle est aussi destinée aux populations. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Le ministre ne peut pas être partout et prendre en charge toute la question de la communication, il faut que les Directeurs soient plus présents, il ne faut pas que les politiques prennent seuls en charge les questions de la cité. Il ne s'agit pas de me faire une fiche que moi je vais lire devant les caméras comme un automate », conclura t-il...