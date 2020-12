Saly / APR : La TFR adopte deux motions.

À l'issue de son conclave, la Task Force Républicaine (TFR) qui a pour objectif de faire la promotion et la défense des réalisations du chef de l'État, a procédé à la lecture de deux motions de soutien et de solidarité.



L'une est destinée au président Macky Sall pour son ouverture à l'endroit de l'opposition et l'autre va à l'endroit de leur camarade de parti, Mahmoud Saleh, ministre, directeur de cabinet du chef de l’Etat, victime de critiques acerbes...