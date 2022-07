Le maire de Saly, Ousmane Guèye, au micro de Dakaractu Mbour, s'est voulu clair. Suppléant derrière la tête de liste départementale, Ousmane Guèye accompagné de ses lieutenants Gana Ngom, Vice coordonnateur du comité électoral, Bocar Diallo, El Hadj Sène, coordonnateur Apr et Néné Daff, a organisé un meeting de clôture grandeur nature.



"Je remercie tout le monde, particulièrement mon vice coordonnateur, Pape Gana Ngom et tout le comité électoral. Je vous assure que même si je n’étais pas investi, j'aurais battu campagne pour Macky Sall. Ce dernier m'a toujours soutenu dans mes tâches de maire, donc je pense que c'est un devoir pour moi de tout faire pour lui rendre la monnaie. Tant que je serai maire et que je dirigerai la commune, mon soutien lui sera indéfectible. Macky Sall est un grand homme!", affirme Ousmane Guèye.



Dans cette même dynamique, le maire de Saly de se prononcer sur la gagne. "Quand il s'agit de la gagne, nous ici à Saly, nous en sommes convaincus et nous espérons obtenir les mêmes résultats que les fois précédentes", dira le maire.



Le vice-coordonnateur Gana Ngom de lui emboîter le pas tout en louant les qualités de ce dernier par rapport à la sincérité et l'engagement notés durant toute la campagne...