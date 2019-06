Saly : « Nous tendons la main à tout le monde » (Mamadou Talla, ministre de l'éducation nationale)

Le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, venu présider l'Assemblée générale ordinaire a profité de cette tribune pour tendre la main solennellement aux acteurs pour un espace scolaire apaisé. Cependant, du côté des syndicalistes, les enseignants doivent être considérés comme des forces de proposition crédibles. Pour le président du Conseil d'Administration de la Cosydep, il y a espoir que le nouveau ministre de l'éducation va relever le défi. Selon ce dernier, l'Assemblée générale ordinaire qui a comme thème : Bâtir un partenariat efficace et responsable pour la réalisation de l'odd4 au Sénégal : la cosydep s'engage" est une opportunité pour évaluer sur un double plan qualitatif et quantitatif le mandat et par ricochet le plan stratégique sur lequel il s'adosse...