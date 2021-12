Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques au sein de l'Uemoa, le Sénégal applique depuis le 1er janvier 2020, le budget programme. C'est dans ce contexte que les interventions du ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions sont circonscrites autour de 3 programmes : Gouvernance du travail, Protection sociale des travailleurs, Pilotage coordination et gestion administrative.



Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent ayant impacté négativement la programmation initialement définie, le ministère du travail s'est distingué, durant l'année 2021, avec des ressources limitées, du fait de la pandémie qui a tout bouleversé, si l'on se fie aux propos du ministre Samba Sy.



D'autre part, le ministre du travail annonce un programme qu'il assimile à des chantiers lourds comme la révision du code de travail, la modification du dépôt des contrats de travail.



Les transporteurs ont intérêt à se réajuster...



Interpellé sur l'évolution des accords signés avec les transporteurs, le ministre du travail de souligner : " L'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre. Les transporteurs sont organisés, il y a une grosse crise qui a affecté le pays dans ce secteur là. Nous avons discuté et nous avons convenu de voir ce qui était demandé et ce qui était faisable et le président a donné des indications très claires pour que les postes de contrôle soient rationalisés afin qu'il y ait moins de tracasseries. Nous n'avons pas manqué de dire aux transporteurs qui sont des employeurs qu'ils doivent veiller à l'application de la réglementation en mettant également les travailleurs dans des conditions décentes... Et les grosses avancées en tant que pays dans le secteur du transport montrent que les transporteurs de ce secteur ont intérêt à s'ajuster... Nous avons le Ter, nous sommes en train développer un transport public massif, donc s'ils veulent être compétitifs, ils ont intérêt à se réajuster...