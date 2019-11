Salubrité publique / Vers l’Institutionnalisation des Samedis de la propreté et du Prix du Chef de l’Etat

Conformément aux recommandations du président de la République Macky Sall relativement à la lutte contre l’insalubrité et l’amélioration du cadre de vie, des mesures fortes ont été dégagées sous la direction du ministre Abdou Karim Fofana. En effet, le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a annoncé l’instauration du prix du Chef de l’Etat pour la propreté et des Samedis de la propreté.



Il l’a fait savoir ce matin lors de l’installation officielle du Comité national de l’hygiène publique et de lutte contre les encombrements (CNHPLE). À en croire le ministre de tutelle, il s’agit à travers ces initiatives de primer les acteurs sociaux les plus regardants par rapport à la salubrité publique et au désencombrement.



L’objectif visé est que ces journées d’actions citoyennes contre l’insalubrité puissent être déroulées à l’échelle nationale avec le concours de tous les acteurs intervenant dans les collectivités territoriales.



À cet effet, les communes, les établissements scolaires, de même que les entreprises privées à travers la mise en œuvre de leur politique de responsabilité sociétale (RSE), seront mises à contribution.



À cette occasion, Abdou Karim Fofana d’annoncer le début des journées mensuelles de la propreté à compter de 2020.