Salubrité : Le mouvement « Risque » s'engage pour un Grand-Yoff sans ordures.

Le mouvement « Risque » des HLM Grand-Yoff a procédé à une journée d'investissement humain sous forme de set sétal, pour rendre plus propre et plus sain leur cadre d'évolution.

Ainsi, des actions sont menées par les jeunes du mouvement en collaboration avec leur ASC afin de se débarrasser des ordures qui ont fini d'envahir leur quartier. Une initiative rendue possible grâce au soutien du responsable politique Ahmed Youssouph Bengelloune...