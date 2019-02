Saloum : Ousmane Sonko liste les promesses non tenues par Macky Sall à Kaolack

Le président Ousmane Sonko n'a pas raté ce lundi le président Macky Sall par rapport à ses promesses de campagne de 2012 pour faire de Kaolack un hub économique. Selon le leader de Pastef, "le candidat de la majorité présidentielle est passé complètement à côté de ses engagements vis-à-vis des kaolackois." Et pour étayer son argumentaire, le candidat Sonko a fait appel aux promesses de Macky Sall, liées à la réhabilitation des principaux axes routiers et du port, la mise en place d'un pôle national et international pour le réseau ferroviaire et maritime, la rénovation du marché central de Kaolack, entre autres...