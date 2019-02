Saloum : Me Madické Niang parle de «routes cahoteuses» et confirme ses promesses de dotation pour les communes

Le candidat de la coalition Madické 2019 multiplie depuis lundi, les déplacements et rencontres dans le Saloum. Il a visité pas moins de cinq localités de la région, passé plusieurs heures entre Kaolack, Bamba Thialène, Koumpentoum, Koungheul, et parcouru plus de 200 km.



Ces départements, villages et communes ont été visités pendant les 12 heures de caravane et les habitants ont écouté religieusement les déclarations du candidat Madické Niang, qui s’est désolé de l’état des « routes cahoteuses » reliant les départements de la région de Kaolack.



À Bamba Thialène, devant l’Imam et les notables, Madické Niang a promis une dotation de 500 millions à 1,5 milliard de francs CFA pour toutes les communes de l’intérieur du pays. Il a exposé les mesures phares et d'urgence de son projet de société "Jamm Ak Xeweul".



Après Koungheul, où l’ancien ministre des affaires étrangères a tenu un meeting, le candidat Me Madické Niang, en provenance de Kaolack est retourné sur ses pas...