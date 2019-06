Salon sur les opportunités d'emploi : La politique du "retour au bercail" une priorité du gouvernement.

Afin de relever le défi de l'emploi et de promouvoir les opportunités d'insertion des jeunes et des migrants dans le pays et dans l'international, tel que fixé par l'État pour les prochaines années, notamment à travers le plan Sénégal émergent à l'horizon 2030, mais aussi à travers le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et et régulières signé en juillet 2018, des politiques sont élaborées pour un projet de retour au bercail des migrants. C'est à l'occasion de la 1ère édition du salon des opportunités d'emploi, qui est organisé ce mercredi au CICES par l'ANPEJ, en collaboration avec la Coopération allemande, la GIZ, Caritas Sénégal et la CRS, que Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse a eu à se prononcer sur la question. Ainsi, elle insiste pour que tous les jeunes se rapprochent des structures mises en place telles que l'ANPEJ, l'ADPME etc pour bénéficier de leurs services...