Salon sur l'agro-business : Quand les entrepreneurs adoptent les rencontres virtuelles pour booster leurs affaires face à la covid-19.

Dans un contexte de pandémie où l'économie est au ralenti dans plusieurs secteurs, certains entrepreneurs n'ont ménagé aucun effort pour préserver leurs entreprises.



Les rencontres, salons, foires et autres activités d'échanges qui leur permettaient de se retrouver pour fructifier leur business ne sont plus tolérées par respect des mesures barrières établies pour lutter contre le coronavirus.



Compte tenu de cette situation, la toute nouvelle entreprise, Khelcom Prestige a proposé en guise de solution une plateforme digitale pour tenir ces événements en virtuel. Fournisseur, acheteur, entrepreneur ou tout homme d'affaires désirant tenir ce genre de rencontres pourra exploiter cet espace privé adéquat et performant.



D'ailleurs, les acteurs de l'agro-business ont saisi en premier cette plateforme pour tenir un salon, avec la participation virtuelle de leurs partenaires de la sous région. Ce salon a démarré ce mercredi 1juillet et va durer 5 jours. Il réunit près de 80 participants pour un début...