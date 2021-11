Salon international des mines : Le président Macky Sall insiste sur la nécessité pour les États africains d'élaborer un code minier continental.

Le président Macky Sall semble très préoccupé par la gestion des ressources minières dans tout le continent africain. En effet, alors qu’il présidait la cérémonie d’ouverture de la sixième édition du salon international des mines de Dakar, le chef de l’État a insisté sur la nécessité pour les États d’adopter un code minier continental afin de prévenir la concurrence.



« Il est hautement souhaitable que les pays africains harmonisent leurs législations en matière d'extraction minière à défaut d'établir un code minier continental. Ceci pour éviter une concurrence ruineuse entre les États, à partir de codes miniers qu'ils mettent en concurrence. C’est un combat que l’Union africaine devra promouvoir avec le soutien de la société civile et je m'impliquerais dans cette action pour qu'il y ait une concertation ou une harmonisation des législations », a invité le président Macky Sall.



L’autre défi, selon toujours le président sénégalais, c’est la mise en place d’un cadre juridique ou institutionnel qui permettra aux populations de s’épanouir dans un écosystème local. Et pour cela, il faut s’inspirer des modèles de réussite dans la gestion des industries extractives.



« L'autre défi est lié à la création d'un cadre juridique et institutionnel permettant l'épanouissement d'un écosystème local capable de s'insérer dans la chaîne de valeurs de l'industrie extractive. Il nous faut poursuivre aussi la même dynamique par l'amélioration constante de l'environnement du secteur extractif en nous inspirant également de ce qui se fait de meilleur ailleurs pour une gouvernance qui assure la transparence, sécurise l'investissement et les intérêts de nos populations », a encore souligné le président Sall dans son discours...