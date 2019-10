Salon Tournant Economique et Solidaire : Le chef de l’Etat Macky Sall félicite la MMFES, Mme Zahra Iyane T. Diop

Le chef de l’Etat Macky Sall qui a présidé la cérémonie d’ouverture officielle de la deuxième Edition du Salon Tournant Économique Sociale et Solidaire, a adressé des félicitations au ministre de la micro finance et de l’économie sociale et solidaire. « Les conclusions de ce salon seront exploitées à bon escient. Je félicite la ministre marocaine de sa présence. Mais surtout, la ministre Mme Zahra Iyane Diop pour la réussite de l’organisation de cet événement. Sans oublier bien sûr vos collaboratrices et collaborateurs qui ont tout fait pour que cet événement soit un réel succès », déclare-t-il avant d’annoncer l’ouverture officielle de ce Salon international qui réunit le Maroc, la Côte d’Ivoire et le pays hôte le Sénégal du 29 octobre au 5 novembre au centre d’exposition de Diamniadio.