Salon Tournant Économique Sociale et Solidaire /J2 : Marocains et Sénégalais exposent les produits de leurs terroirs

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Exposants marocains et sénégalais qui prennent part à cette édition du salon international, mettent en avant les produits locaux issus de leur production. Céréales locales du Sénégal, tenues traditionnelles du Maroc entres autres produits du secteur privé campent le décor de cette deuxième Edition du Salon Tournant économique sociale et solidaire qui se tient du 29 octobre au 5 novembre au centre d’exposition de Diamniadio, organisé par le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire...