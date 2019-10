Salon Tournant Economique Social et Solidaire : « Une frange importante de la population, constituée essentiellement de femmes et de jeunes, risque d’être exclue des dynamiques de production, de création et de partage de richesses » (Macky Sall)

Le président de la République, M. Macky Sall, a présidé la cérémonie officielle d’ouverture du 2ème Salon Tournant Economique, Social et Solidaire ce jeudi 31 octobre au centre d’exposition de Diamniadio. À cet effet, le président de la République Macky Sall est revenu sur l’importance de l’implication de la frange la plus vulnérable que sont les femmes et les jeunes dans la politique de l’économie sociale et solidaire.

Le salon, dira le chef de l'Etat, "offre l'occasion de magnifier les valeurs de solidarité, de justice sociale que nous partageons tous. Il permet de renforcer le plaidoyer et de promouvoir l'équité et l'inclusion sociale en faveur des segments les plus vulnérables de nos populations. " Parmi justement les contraintes que rencontre ce segment de la population, le chef de l'Etat parlera des difficultés liées à l'accés au financement classique qui doit être assoupli. Sinon, selon lui, « une frange importante de la population, constituée essentiellement de femmes et de jeunes risque d’être exclue des dynamiques de production, de création et de partage de richesses... »