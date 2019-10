Salon Tournant Economique, Social et Solidaire : « Il nous faut faire de l’acquisition du savoir et du savoir-faire une nouvelle dynamique pour le marché de l’emploi » (Macky Sall)

Le Chef de l’Etat Macky Sall s’est adressé à la jeunesse Africaine lors de sa prise de parole à la cérémonie d’ouverture du Salon Tournant Social et Solidaire qui s’est tenu ce jeudi 31 octobre à Diamniadio. « Le projet Ecole-entreprise qui est déjà sur la bonne voie avec la structure 3fpt. Il nous faut donc faire de l’acquisition du savoir et du savoir-faire une nouvelle dynamique pour le marché du travail », déclare-t-il. Les artisans, les coopératives et mutuelles de production sont aussi visés dans ce projet qui vise l’équité et la justice sociale. Selon toujours le chef de l’Etat, « Il faut libérer les talents et surtout oser entreprendre. Il faut que nos entrepreneurs nourrissent et habillent le continent Africain. »