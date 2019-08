Salon Tournant ESS : « Un état d’avancement des travaux satisfaisant pour accueillir cette deuxième édition » (Commissaire Général)

Prévoyant d’accueillir près de 400 exposants, la structure organisationnelle de ce 2e salon tournant de l’économie sociale et solidaire est bien partie pour prendre le relai du Maroc.



Cependant, dans le cadre du forum scientifique, il faudrait trouver des têtes connues au niveau mondial et qui ont une certaine renommée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Mme Savané Maimouna, sur les préparatifs et l’état d’avancement des travaux, pense qu’il y’a déjà beaucoup de réalisations compte tenu de l’enjeu, des défis et du programme de travail et même du plan d’action des commissions. « Au niveau de l’organisation, nous travaillons sur l’aménagement du site qui a été choisi, c’est-à-dire Diamniadio. Nous travaillons aussi avec des partenaires ministériels, publics et privés qui opèrent dans le domaine de l’économie circulaire », informe-t-elle.



Pour ce qui concerne le nombre de participants, 400 ont été déjà répertoriés et à titre de rappel et de précision, le salon va accueillir trois (3) pays que sont la Côte-d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal et ce sera une opportunité pour eux de montrer les réalisations de l’économie sociale et solidaire dans leurs pays.