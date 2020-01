Salon Fitur2020 (Madrid) : Le Sénégal « meilleur stand » de l’édition et élu à la tête du Comité Tourisme et Compétitivité de l'OMT.

Le stand du Sénégal au Salon international du Tourisme de Madrid (Fitur2020) a été élu Meilleur stand de cette présente édition. La 40 ème édition de ce Salon se tient pour rappel du 22 au 26 janvier. Le stand du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens a été choisi eu égard à sa décoration, alliant modernité et tradition, indique un communiqué du département ministériel. Il s’est aussi voulu, insiste la même note, « comme un espace convivial et accessible avec plusieurs ouvertures ».



Lors d'une réunion de l'OMT qui s’est tenue en marge du Fitur2020, le Sénégal a aussi été élu à la tête du Comité Tourisme et Compétitivité de l'OMT. « Une nouvelle reconnaissance qui intervient après l’élection de notre pays à la vice-présidence du Conseil exécutif de la même Organisation au mois de septembre 2019 à Saint Petersburg », se réjouit le Ministère du Tourisme.



La Foire internationale de tourisme (Fitur), se déroule chaque année à Madrid, et elle fait partie des plus grandes foires de tourisme dans le monde, et le premier sur la péninsule ibérique.