Salman Rusdhie, l'auteur de "Les versets sataniques" poignardé à New York.

Salman Rushdie, l'auteur des "versets sataniques" a été poignardé au cou ce vendredi 12 août à New York par un extrémiste musulman. Les faits se sont déroulés au moment où il s'apprêtait à monter sur l'estrade pour donner une conférence littéraire. D'après les médecins son état serait instable pour le moment.



Il faut rappeler que Salman Rushdie estime que même la religion doit faire l'objet de satire d'où la publication de son roman "le Coran, les versets sataniques". Après la publication de cet ouvrage, le britannique d'origine indienne s'est réfugié à Londres à cause de la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeiny en 1987 qui l'obligera de vivre en cachette et sous protection policière. Ce dernier avait décrété sa persécution voire liquidation par les musulmans. C'est pourquoi, il fuira l'Inde.



Mais en 2000, il décide de s'installer à New York où il a commencé à sortir de sa torpeur en commençant une nouvelle vie.