Saliou Samb répond à Ferdinand Coly : « Je ne suis pas favorisé par la justice »

« Depuis deux ans, il y a des vidéos qui circulent, qui sont l’œuvre de Ferdinand Coly avec des accusations graves. Je ne voulais pas répondre puisque le dossier est en instruction. Et aux yeux de la loi, il doit être couvert du sceau du secret. J’ai toutefois remarqué qu’à chaque fois que des échéances électorales approchent, la vidéo circule. »

« On veut m’atteindre politiquement… »

« Il y a deux ou trois jours j’ai vu une vidéo de Ferdinand Coly datant d’un an. La partie adverse est en train de violer le secret de l’instruction en investissant les médias tout en brandissant des papiers avec des accusations… Il a déposé une plainte contre moi devant la justice de mon pays pour escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse... En tant que personnalité publique et autorité dans ce pays, il faut que j’apporte des éclaircissements... »

« J’ai remarqué que depuis 2017, suite à la confiance que le président de la République m’a témoigné en me confiant un poste de responsabilité à Mbour, des personnes mal intentionnées utilisent des voies peu orthodoxes… Depuis quelques jours, il y a un lynchage qui a été organisé pour salir ma personne. »

« Coly a encaissé une commission sur la maison de Mamadou Niang… »

« C’est avec 500 000 FCFA que j’ai commencé mon entreprise. Cet argent je l’ai eu durant la période de vendange en France. J’ai été veilleur de nuit. J'ai aussi travaillé comme videur c’était vers les années 2000… J’ai connu Ferdinand Coly par le biais d’un certain Oumar Cissé qui m’avait informé que Coly devait acheter une maison pour Mamadou Niang c’était en fin 2011. Nous sommes tombés d’accord sur 300 millions de FCFA et c’est Ferdinand Coly lui-même qui avait signé l’accord. Il avait par la suite pris 7% de commission… »

« Je ne veux pas dénigrer mais quand on veut me faire passer pour le plus grand salaud de la terre, il faut que je me défende. Avant de connaître Ferdinand Coly j’ai eu à plusieurs reprises 500 millions, depuis 2002 je suis chef d’entreprise… »

