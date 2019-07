Salinisation des terres au Sénégal : L'Académie nationale des sciences et techniques, statue sur la problématique.

Estimant qu'il y'a 3 milliards d'hectares de terres arables dans le monde, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a mené ce mardi sous la présidence du chef de l'État Macky Sall, la séance académique solennelle 2019 qui avait pour thème : " La restauration et la valorisation des terres salées".

Avec la dégradation des sols qui prend plusieurs formes telles l'épuisement des nutriments de sols, la salinisation, la pollution agronochimique, l'érosion des sols etc, l'Académie ayant l'aval du président de la République pour mener des études et des recherches sur les impacts négatifs liés à la salinisation des terres, a remis au président Macky Sall, les recommandations relatives à une valorisation des terres salées du Sénégal.

L'Académie soulignera par ailleurs que ces dernières, avec la récurrence du phénomène de la salinisation, des modes de lutte ont été mis en oeuvre dans les zones les plus affectées. Ces données donc, viennent confirmer la nécessité d'une production de document sur la valorisation des terres salées qui devrait servir d'outil d'aide à la prise de décision...