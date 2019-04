Salif Sadio vilipende le Grpc, la Plateforme des femmes et campe sur sa position.

Salif Sadio a préféré envoyer cinq émissaires le représenter et porter sa parole à la conférence qu'il avait promis de tenir à Koundiounghor, près de la frontière gambienne.

C’est donc un de ses lieutenants qui a livré son message : «Le groupe de réflexion dirigé par Robert Sagna est loin d'être légitime. Ils disent réfléchir pour la paix en Casamance, alors que son leader a causé trop de tort aux Casamançais, trop de mal à la Casamance. Pourquoi ce groupe n'a pas réfléchi sur le massacre de Casamançais, sur le bateau le Joola ? On ne négocie pas avec ces gens. Idem pour la plateforme des femmes qui est là pour .… les Casamançais. L’ONG Oussoforal et tant d'autres groupuscules sont créés par l’État du Sénégal pour diaboliser le Mfdc », regrette Ousmane Diédhiou.

Nous y reviendrons...