Salif Diao rend hommage à Ameth Amar : « Un Grand Monsieur du type très rare, d’une simplicité extraordinaire »

Suite au rappel à Dieu d’Ameth Amar, Salif Diao, l’ancien international sénégalais a aussi tenu à rendre un dernier hommage à son ami et confident.



« Mon ami Grand Ameth comme je l’appelais nous a quitté trop tôt. Un Grand Monsieur du type très rare, d’une simplicité extraordinaire qui aimait les enfants, sa famille, la prière.





Certes un Leader, un capitaine de l’industrie sénégalaise mais ce que je peux retenir de lui c’est surtout l’être Humain Pieux, Généreux, fervent supporter des Lions et du FC Barcelone.

Mon ami, mon Grand, mon confident tu nous manques. », peut-on lire sur sa page facebook.



Rest In Peace



Que le bon Dieu accepte tes prières et t’accueille dans son Paradis.



Toute ma famille se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à sa veuve Aminata, sa famille, ses enfants, Proches et Amis.