Salif Diao : « L'équipe du Sénégal partira à la CAN avec des joueurs expérimentés »

Présent lors du tirage au sort du tournoi UFOA (28 septembre-13 octobre, à Dakar), l'ancien international, Salif Diao a analysé l'équipe nationale du Sénégal, logée dans la poule C avec l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Il encense le collectif des Lions qui puise sa force dans son unité affichée, et qui a atteint une maturité. Selon le joueur de la génération 2002, le Sénégal partira à la CAN avec des joueurs chevronnés, qui ont plus d'expérience...