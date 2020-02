Saisine sans réponse du Procureur sur des détournements de biens publics : "Urgences Panafricanistes" suggère « sa démission »

"Urgences Panafricanistes" dans une lettre adressée au procureur de la République le 9 Janvier dernier et dont Dakaractu détient une copie, a interpellé ce dernier « sur les faits jugés délictuels ». Plus de trois semaines après cette saisine restée sans réponse, l’ONG s’est donnée le droit de réclamer la « démission » du représentant du ministère public ce qui « redonnerait un souffle nouveau à la justice de notre pays qu’est le Sénégal. » selon elle.

« Monsieur le Procureur, cela fait plus de 3 semaines maintenant que la lettre a été déposée sans aucune réponse de votre part alors que le délai normal était de 2 semaines. Seriez-vous incapable de justifier vos actes ? Ou bien est-ce dû aux lourdeurs administratives que connait toute l’administration Sénégalaise ? Il est clair qu’au Sénégal pour un simple document administratif si vous ne disposez pas de « bras long » ou ne donnez pas de pots de vin vous perdrez des journées entières avant que votre requête ne soit satisfaite. Quoiqu’il en soit votre silence face à nos inquiétudes n’est pas quelque chose de nouveau ! » a accusé l’ONG. Ce silence ajoute-t-elle, « nous l’avons « entendu » lorsque Cheikh Oumar Hanne ancien directeur du COUD a été épinglé par l’OFNAC ; nous l’avons encore « entendu » lorsque Serigne Mbacké Thiam fût épinglé par l’ARMP, et encore sur l’affaire PRODAC avec Mame Mbaye Niang etc. Et toutes les autres situations similaires où vous êtes resté muet. Seulement à la moindre attaque contre le régime, vous devenez aussi bruyant qu’un griot ! »

UP de préciser par la suite qu’elle aurait pu adresser leur lettre directement à Macky Sall sachant que c’est lui qui dicte les actions du Procureur. « Mais par respect pour votre personne et espérant qu’il vous resterait un minimum d’autonomie dans votre gestion, nous avons décidé de directement nous rapprocher de vous. Hélas ! Nous avions eu tort de croire que le procureur pouvait être exempt de toutes manipulations dans un pays où le président est lui-même manipulé par l’ancienne puissance coloniale. Votre incapacité à prendre des décisions en toute indépendance a pris le dessus face à votre loyauté pour votre peuple ; votre démission redonnerait un souffle nouveau à la justice de notre pays qu’est le Sénégal » conclut l’ONG. Le proc appréciera...