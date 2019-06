Saisine du Procuruer général sur la gestion des ressources naturelles : Le Forum du Justiciable appelle à surseoir toute tentative visant à déstabiliser le pays et de laisser la justice faire son travail.

Suite à la saisine du Procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour faire la lumière sur le supposé rapport de l'Ige qui circule et qui porte sur les contrats pétroliers affectés par le Sénégal à Petro-Tim ainsi que sur les révélations de BBC,



le Forum du justiciable très soucieux de la stabilité sociale du pays et le respect des principes fondamentaux qui gouvernent notre état de droit demande solennellement au peuple de surseoir à tout agissement qui pourrait déstabiliser le pays et de laisser la justice faire correctement son travail afin que cette affaire soit tirée au clair.



Forum du justiciable

Bureau exécutif