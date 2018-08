Saisie de téléviseurs contrefaits : L’enquête vise seulement « BME Electronics »

Dakaractu avait hier en exclusivité publié une information sur la saisie de téléviseurs contrefaits chez « BME Electronics » sis au 46 Avenue Lamine Guèye Dakar Plateau. Un canal d’importation de produits contrefaits acquis à très bas prix et revendus au prix de la marque Samsung. Il faut juste préciser que l’enquête ne vise pour le moment que « BME Electronics » et son gérant un certain Ndiour, qui aurait même hier devant les limiers demandé à gérer l’affaire à l’amiable. Il devrait être réentendu ce Lundi à la Gendarmerie de Thiong après la saisie de téléviseurs par les gendarmes pour vérification... La Ccbm de Serigne Mboup n'est donc pas mêlée à cette histoire.