Saisie de près d’une tonne de cocaïne en moins d’une semaine au port de Dakar : La Douane sénégalaise démantèle une route de passage de la drogue.

Grâce à sa perspicacité, la Douane sénégalaise à travers ses services portuaires, viennent de démanteler l’une des plus grandes routes de passage de la drogue via la mer.

En effet, tout laisse à croire que notre pays a été pendant longtemps, un lieu de passage de drogue pour le ravaillement d’une partie de l’Europe et de l’Afrique.

La drogue passait par des véhicules en transit à Dakar pour rallier d’autres pays du monde. Tous les véhicules sont de marque Renault du fait que l’une de ses usines de montage se trouve au Brésil.

Mieux, les deux navires appartenant à l’armateur Grimaldi ont pris départ au port de Paranagua qui se trouve au Brésil. Tout laisse croire que c’est une pratique très sophistiquée qui a duré pendant plusieurs années.

La société Renault Brésil en tant que chargeur du navire est aussi responsable et mouillée que la compagnie de transport Grimaldi Lines.

Nous y reviendrons...