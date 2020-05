Saisie de plus de 2 milliards d’euros de faux billets: la Brigade de recherche de Dakar détaille l’opération

C'est un coup de maître réussi par la Brigade de recherche de Dakar, logée à l’avenue Faidherbe, dans le plus grand secret. « On a effectué le mercredi 13 mai 2020, vers 19h, une saisie de matériel de fabrication de faux billets et des coupures comprenant 3 paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard d’euros et un autre de 900 millions d’euros, soit un total à peu près de 2,50 milliards d’euros », explique le commandant de cette brigade qui confirme qu’elle «a procédé à l’arrestation des 6 individus qui étaient interpellés dans cette affaire». Il détaille le

film de l’opération : «Le mode opératoire consistait tout simplement à se procurer des billets frauduleux avant de les acheminer au Sénégal. Ensuite une fois au Sénégal, ils cherchaient des complices qui se chargeraient de trouver des clients et techniciens pour la fabrication des billets.

Suite à l’information reçue de la brigade, une filature surveillance a été mise en place pour pouvoir traquer ces malfaiteurs. Ce qui a conduit à l’arrestation des 6 individus impliqués dans cette affaire à la Zac de Mbao où ils avaient élu domicile » Interrogé par Radio Sénégal, le patron de la Brigade de recherche de Faidherbe a levé certaines confusions : «Je crois bien qu’il y a eu peut-être une confusion de dossiers. Dans l’affaire actuelle, il n’a pas été en tout cas enregistré des hommes de haut niveau comme ça été relayé et qui seraient impliqués dans le dossier qui est en cours».

Il faut savoir que les personnes arrêtées sont toujours en garde à vue pour approfondir l’enquête qui n’a pas révélé toutes ses vérités.