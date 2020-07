Saisie de faux billets : Trois faussaires tombent avec près de 10 millions, deux véhicules et leur arsenal.

Les éléments de la sûreté urbaine de Dakar ont interpellé trois malfaiteurs pour trafic de faux billets le 23 juillet 2020, ( A. A GUÈYE, commerçant, P. MBENGUE, boucher et D. NDAW, commerçant) demeurant à Golf Sud.



Pour alpaguer ces malfaiteurs, les limiers se sont constitués en clients. Subitement, rendez vous est donné à la Cité Alioune Sow puis à Pikine.

Ils ont été pris la main dans le sac par une autre équipe qui les suivait avec une somme d'un million de francs CFA en coupures de faux billets de 10.000f découvert dans le véhicule dans lequel ils avaient pris place.



Cueillis, ils ont conduit les limiers au lieu de départ, la Cité Aliou Sow à Golf Sud où ils avaient abandonné le premier véhicule, une HYUNDAI SONATA. Une autre découverte a été faite : un montant de trois millions de francs CFA en coupures de faux billets de 10.000FCFA.



Les mis en cause ont reconnu qu'ils s'adonnent au trafic de faux billets depuis plusieurs années pour subvenir à leurs besoins.



Ils ont aussi révélé aux enquêteurs avoir pris en location un studio qui leur sert de laboratoire. La perquisition effectuée sur les lieux a permis la découverte de vingt-et-un (21) faux billets de banque en coupures de 10.000 FCFA et soixante-douze (72) faux billets de banque en coupure de de 1.000 FCFA ainsi qu'un important arsenal nécessaire à la confection des faux billets de banque, quatre-vingt-onze (91) faux billets de 10.000 FCFA, 109 faux billets de 5.000 FCFA ainsi que 260 feuilles blanches aux dimensions de billets de banque sur lesquelles sont scannés des faux billets en coupures de 10.000 FCFA, 5.000 FCFA et 2.000 FCFA.



Les limiers à part cette grande somme, ont saisi deux véhicules de marque HYUNDAI SONATA immatriculé DK 3184 BM et une Chevrolet DK 3832 BC. Les deux véhicules ont été acquis à travers les activités délictuelles des mis en cause et leur servaient dans leurs activités, ont-ils révélés à la police.

Ils ont été déférés au parquet...