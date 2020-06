Saisie de drogues à Laâyoune (Maroc) : un sénégalais parmi les 14 individus interpellés

5,8 tonnes de chira (extrait concentré de cannabis) ont été saisies par le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune dans le cadre de la lutte implacable contre le trafic international de drogues et de psychotropes. Selon l’agence de presse marocaine (MAP) le préfet de police de Laâyoune, M. Hassan Abou Dahab, a expliqué que cette opération, qui s’est soldée aussi par l’interpellation de 14 individus dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes et détention d’armes à feu fait partie de « la stratégie sécuritaire globale à dimension proactive adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) en vue de surveiller et combattre la criminalité transnationale organisée, en particulier celle liée au trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes ».

Les recherche et perquisitions menées dans une zone saharienne à environ 30 km de Laâyoune, en direction de Smara, ont permis la saisie d’une kalachnikov, 66 balles, un fusil de chasse et 114 cartouches, en plus de 216 plaquettes de drogues d’un poids total d’environ 5,8 tonnes de chira. Les opérations de perquisitions et de ratissage ont également permis de découvrir chez les suspects des armes blanches de différents calibres, une bombe de gaz lacrymogène, une paire de jumelles, deux téléphones satellitaires, un dispositif de géolocalisation, une fausse plaque d’immatriculation et trois véhicules 4×4, en plus de sommes d’argent en devises nationale et internationales soupçonnées de provenir du trafic international de drogues. Les suspects ont été soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire criminelle et de déterminer le niveau d’implication de chacun d’eux ainsi que les éventuels liens de ramification de ce réseau criminel aux niveaux national et régional.