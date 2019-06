Saisie de cocaïne : Les autorités douanières saluent l’efficacité du service opérationnel du port.

La saisie historique de 238 kg de cocaïne intervient au moment où le Sénégal, à l’instar du monde, célèbre la journée mondiale de lutte contre la drogue.

Au delà des actions fiscales et économiques, les autorités douanières participent pleinement à la lutte contre le trafic de stupéfiants, comme en témoigne la saisie record opérée dans la soirée de ce 25 juin au port de Dakar.

La tutelle a magnifié l’efficacité du service opérationnel de l’institution au niveau du port qui a permis de mettre la main sur une importante quantité de drogue dure.

Sur certains paquets de la drogue saisie à travers 5 véhicules de marque Renault présents au port depuis le 14 juin dernier, sont apposés, les symboles des équipes de foot du Real Madrid et du Barça.

Par ailleurs, les soldats de l’économie ne sont pas surpris par le modus operandi des trafiquants qui est une pratique récurrente, confient-ils.

Le produit a été certifiée être de la drogue.

Les véhicules dans lesquels ont été découverts le stupéfiant appartiennent à une société dont les autorités douanières ont voulu taire le nom pour les besoins de l’enquête.

Ils proviennent du Brésil et avaient pour destination Luanda, capitale de l’Angola.