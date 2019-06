Saisie de Cocaïne au port de Dakar : Et si Grimaldi était complice des cartels de la drogue?

La compagnie Grimaldi est une société de transport maritime italienne basée en Italie, plus précisément à Palerme où se trouve son siège.

Cette ville de Palerme a presque toute son histoire liée avec la drogue et les cartels. Comment une compagnie aussi sérieuse que Grimaldi peut-elle se permettre une telle légèreté que celle de transporter depuis le Brésil des véhicules dans lesquels des sacs remplis de cocaïne sont rangés sans aucune inquiétude ou crainte dans les malles arrières au vu et au su de tous les membres de l’équipage à bord ainsi que du commandant du navire.

Cette tranquillité pourrait être interprétée non pas comme une négligence, mais comme une complicité et une sécurité pour les chargeurs des véhicules et la marchandise transportée.



Pourquoi la compagnie Grimaldi dont le navire RORO Grande Nigeria a pour vocation de ne transporter que des véhicules, transporte un couple de passagers mis aux arrêts par la douane et qui serait les convoyeurs de la drogue?