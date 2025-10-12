Saisie de 20 blocs de chanvre indien à Nguekhokh : opération conjointe des BRS de Thiès et de Kaolack

Les Brigades Régionales des Stupéfiants (BRS) de Thiès et de Kaolack, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), ont mené une opération conjointe ce 7 octobre 2025 ayant permis la saisie de vingt (20) blocs de chanvre indien au campement de Nguekhokh.



Les investigations se poursuivent en vue d’identifier, de traquer et d’interpeller les propriétaires de la drogue saisie.