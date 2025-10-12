Saisie de 100 pilules d’ecstasy à Yoff : un individu interpellé par la BRS de Dakar

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 2 octobre 2025, à l’interpellation d’un individu au rond-point de Yoff, en possession de cent (100) pilules d’ecstasy.



Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un réseau de trafic de drogue dure (ecstasy) basé à Guédiawaye. Sur la base de ces informations, une équipe d’intervention a été dépêchée sur le terrain et a intercepté le suspect alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison à Yoff.



La palpation de sécurité effectuée sur place a permis de découvrir et saisir 100 pilules d’ecstasy, une somme d’argent, un billet de devise étrangère, ainsi que deux (02) téléphones portables appartenant au mis en cause.



Pour ces faits, il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure (ecstasy).